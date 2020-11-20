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تدخل شجاع لرجال أمن بمدينة سلا لإيقاف مسلح هائج (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
تدخل شجاع لرجال أمن بمدينة سلا لإيقاف مسلح هائج (فيديو)

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401088

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