اعتقال المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة في مصر

كل الوطن – وكالات: قالت منظمة حقوقية مصرية بارزة، إن قوات الأمن ألقت القبض على مديرها التنفيذي، بعد أيام من اعتقال عضوين كبيرين آخرين في المنظمة بناء على اتهامات تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على “تويتر” “ألقت قوة أمنية القبض على جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من منزله بالمعادي”.

جاء القبض على هؤلاء بعدما زار دبلوماسيون كبار، المنظمة الحقوقية من أجل الحصول على إفادة بشأن وضع حقوق الإنسان في الثالث من نوفمبر.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن ضباط جهاز الأمن الوطني ألقوا القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة، بعد ظهر يوم الأربعاء بينما كان يقضي عطلة في منتجع دهب المطل على البحر الأحمر واقتادوه إلى مكان غير معلوم، وأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس المدير الإداري بالمنظمة محمد بشير 15 يوما على ذمة التحقيقات في تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وتمويل الإرهاب، بعد القبض عليه من منزله فجر يوم الأحد، وفق ما ذكرته المنظمة.

المصدر: “رويترز”