اختيار بروفيسور سعودي ضمن أكثر الباحثين تأثيرًا ونفوذًا بالعالم

كل الوطن – وكالات: هنأ المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي مدير مركز الأبحاث بالمدينة البروفيسور زياد ميمش، بمناسبة اختياره كأكثر الباحثين تأثيراً ونفوذًا على مستوى العالم لعام 2020 ، حسبما تصنيف شبكة كلاريفيت للعلوم العالمية.

وعبّر د.العنزي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي لا يعد على مستوى المدينة فحسب، بل على مستوى المملكة، مؤكدًا استمرار المدينة في دعم كفاءاتها لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكد البروفيسور زياد ميمش أن المملكة وقياداتها الحكيمة أكبر الداعمين للأبحاث والابتكار، ومن دون هذا الدعم اللامحدود لما برزت أنشطة البحث العلمي من أطباء سعوديين، منافسين لباحثين من أعرق الجامعات والمراكز البحثية العالمية.

ويأتي اختيار البروفيسور ميمش كونه من القلة المختارة الذين تم الاستشهاد بهم من قبل أقرانهم بشكل متكرر على مدار العقد الماضي، نظرًا لإنتاجه العديد من الأوراق البحثية التي تم الاستشهاد بها بدرجة عالية، وقد حصل أقل من 6200 أو حوالي 0.1 % من الباحثين في العالم في 21 مجالًا بحثيًا وعبر مجالات متعددة على هذا التميز الحصري.