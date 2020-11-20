مصر.. سقوط ضحايا جدد جراء إنهيار مبنى ثان بسبب أعنف عاصفة منذ عام 2015 (فيديو)

كل الوطن – وكالات: لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون، في انهيار جزئي لعقار ثان في الإسكندرية مكون من 3 طوابق، بمنطقة كرموز.

ويعد هذا ثاني حادث انهيار اليوم الجمعة، بعد واقعة انهيار عقار بحي الجمرك، بسبب الأمطار الغزيرة، التي تضرب المدينة.

وتبين من الفحص، أن العقار المشار إليه مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وسقوط أجزاء من العقار، ما أسفر عن مصرع شخص.

وكان حي الجمرك في الإسكندرية ، قد شهد اليوم، انهيار عقار آخر مكون من 4 طوابق بسبب الأمطار الغزيرة، ما تسبب في وفاة اثنين وإصابة اثنين آخرين.

وتتعرض الإسكندرية إلى موجة من الطقس السيء، صاحبها هطول أمطار رعدية، وانخفاض كبير في درجات الحرارة، ما تسبب في غرق عدد من الشوارع والمناطق بالمدينة الساحلية.

وواصلت نوة “باقي المكنسة” ضرب سواحل الإسكندرية، اليوم، في موجة هي الأعنف منذ 2015، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية