المدعي العام الأمريكي يطالب ببيانات حول مدفوعات ترامب لابنته على خدماتها الاستشارية

كل الوطن – وكالات: طالب مكتب المدعي العام في نيويورك بوثائق الحسم الضريبي على مدفوعات الرئيس دونالد ترامب لابنته إيفانكا مقابل خدماتها الاستشارية.

المدعي العام الأمريكي يطالب ببيانات حول مدفوعات ترامب لابنته على خدماتها الاستشاريةالمدعي العام لنيويورك يحقق في السجلات الضريبية لكبار المسؤولين في منظمة ترامب.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية التي نشرت الخبر، إلى أن “هذه المدفوعات الاستشارية غير الخاضعة للضريبة، أرسلها ترامب لأشخاص مختلفين وتقدر بحوالي 26 مليون دولار”، وأن “طلب الوثائق جاء ضمن تحقيق في التهرب الضريبي للرئيس الأمريكي”.

وبحسب الصحيفة، فإن “التحقيقات الجنائية والمدنية في تهرب ترامب الضريبي جارية في نيويورك، حيث أصبح المحققون في كلتا القضيتين مهتمين بشكل مستقل بمدفوعات الرئيس للخدمات الاستشارية، والتي تم إرسال بعضها لجهات بنها ابنته”.

يشار إلى أن إيفانكا تلقت عام 2017 أكثر من 747 ألف دولار، وهو ما يتزامن مع مبلغ مدفوعات استشارية مفترضة تم خصمها من ضرائب شركة الرئيس الأمريكي لـ”منظمة ترامب”.

وكالات