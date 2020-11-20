الملك سلمان يتصل بالرئيس التركي لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمّة العشرين

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين.

وجاء في بيان الوكالة أن “خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية تركيا. جرى خلال الاتصال تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدا وبعد غد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.”

وتعقد القمة بالرياض عبر تقنية الفيديو للمرة الأولى في ظل أزمة كورونا التي فرضت قواعد جديدة للحياة.

وسيجتمع القادة لمدة يومين لمناقشة القضايا العالمية المالية والاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يلقي العاهل السعودي خطابا في افتتاح القمة الافتراضية.

المصدر: وكالات