فريق مناسباتنا يتفقد مجمع كسوة الكعبة (صور)

كل الوطن – خالد زنان: زار فريق مناسباتنا يوم الثلاثاء الثاني من ربيع الآخر من العام ١٤٤٢هـ مجمع كسوة الكعبة الذي تأسس في عهد الملك فهد ١٤٢٠هـ ويضم مبنى لمعرض ومتحف للحرمين ومبنى مصنع الكسوة كمجع علماً أن تأسيس أول مصنع كان جرول بمكة في عهد الملك عبدالعزيز الذي أمر بإنشاء مصنع للكسوة وتوحيد الألوان لأنه كان في العصور الأقدم تأتي الكسوة من عدة دول واطلع الفريق على مراحل توسعة الملك فهد والملك عبد الله التى مرت بثلاث مراحل واضيف لها منارات جديدة ومقام ابراهيم الذي تغير في عهد الملك فهد واصبح بالشكل الخماسي حيث كان في عهد الملك فيصل سداسي الشكل ومن ضمن المعرض الأهلة التي تغيرت في عهد الملك فهد بالنحاس ولها عدة اشكال ومن عدة قطع وكذلك باب الصفا ومراحل التغيير وجميع أبواب الحرم من عهد الدولة السعودية الأولى والتي مرت بعدة مراحل حتى تاريخنا هذا.

ومن ضمن المعروضات

-العمود النحاسي كان مثبت بالمقام وعليه قطعة نحاسية اخرى كانت تستخدم قديماً للإنارة الحرم بالقناديل لزينة الحرم والإنارة في عصور مختلفة

-باب المصراع او منبر الخطيب مصنوعة من النحاس

-أشكال والوان الكسوة داخل الكعبة باللون الأحمر من الخارج الأسود.

-من ضمن المعروضات من القناديل او الفوانيس الخارجية للحرمين بعدة اشكال مذهبة شغل يدوي يشتغل عليها ٢٧٥ موظف داخل المصنع.

-صندوق داخل الكعبة يضع فيه مواد غسيل الكعبة وتعطيرها امر فيها الملك فهد ١٤٠٤هـ.

-بعض الأشكال المصنعة للعرض تمثل الحجر الأسود.

-ثقالات تثبيت الكعبة وحلقات لنفس الغرض.

-باب الكعبة الذي صنع في عهد الملك عبد العزيز وتم تغييره في عهد الملك خالد من الذهب الخالص.

-ستارة الكعبة المشرفة في عهد الملك فهد عام ١٤١٧هـ ارتفاعها اربعة عشر متر وستون سنتيمتر.

-مفتاح الكعبة ومراحل التطوير.

-باب التوبة الذي يطلع لأعلى الكعبة.

-عمود موضوع داخل الكعبة من عهد عبدالله بن الزبير عام ٦٥هـ.

ومن ضمن المعروضات :

-ماكينة النسج اليدوي وليس لها تاريخ محدد ليس معروف

قيل أنها صنعت في الهند وقيل أنها محلية واستبدلت بأجهزة آلية حديثة.

-اثنا عشرة صورة تخص الحرمين مهداة من الأمير سلطان

-عربات قديمة وحديثة حمل المرضى والمصابين لأداء الفرائض والمناسك.

-مراحل الفرش التي مرت بعدة مراحل الاولى من بلجيكا للحرميا والثانية من المانياوالثالثة من لبنان وانتهى المطاف بمرحلتين من بلدنا الحبيب.

-نسخة من المصحف العثماني من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه والأصل في تركيا.

-مكتبة المسجد الحرام ومراحلها.

-نموذج لقاعة المدينة المنورة وفيها أحد الأهلة التي كانت مثبتة على المئذنة في عهد الملك عبد العزيز ١٣٦٣هـ وتم تغييرها في عهد الملك فهد وهو على نفس التوسعة لم تتجدد منذ عهد الملك فهد.

-مجسم المدينة المسجد النبوي الشريف الحرم القديم والقبة الخضراء التي بها قبر الرسول تم تجديده في عهد الملك فهد كانت ثمانية واصبحت عشرة ويوجد مائتان وخمسون مظلة بشكل واحد و مائة وخمسة وعشرون مظلة فضية بشكل آخر في عدة عصور.

-باب منبر الخطيب ٩٩٨هـ

-وخلال اعمال تنظيف بئر زمزم تم ايجاد ستون عملة معدنية ولم يعرف العصور التي استخدمت فيها.

-مجسم كامل لبئر زمزم التي تبلغ طولا من ثلاثة عشر متراً الى ثمانية عشر متر وهي مكونة من ثلاث عروق الأساسي من تحت الحجر الأسود الثاني من وادي كدي الأخير من الصفا وواحدة منها عادية تتجمع مع الأخرى وتصبح متميزة زمزم.

-حجر الأسعد.

-بئر زمزم وطريقة استخراج الماء ومراحل التغيير والأدوات التي كانت تستخدم سابقاً وتم تغييرها بأدوات ومعدات جديدة.

وبعد الجولة في المعرض توجه الفريق مع المسؤولين في المجمع للقاعة لمشاهد العرض المرئي عن بير زمزم منذ عهد إبراهيم عليه السلام حتى العهد الحديث.

واتجه الفريق فيما بعد لمصنع الكسوة الداخلية للكعبة ومن خلال ما ذكره المسؤول عن العلاقات العامة بالمجمع ذكر أن

الكسوة تأخذ حول عشرة شهور

وتجول الفريق داخل المصنع واطلع على معدات وآليات ومكنات حديثة متطورة تعمل بأحدث الأنظمة يديرها شباب سعودي مؤهل ومتمكن

منها :

ماكينة اللفاف.

ماكينة السداسة.

ماكينة البرم والت

ماكينة النسيج الآلي – الجاكارد.

ماكينة النسيج الآلي – السادة.

ماكينة نسيج القطن.

ماكينة تجميع الثوب.

معمل تجهيز القطن لتحويلها إلى مكرات وتجميع الحروف بالذهب والحروف المرتفعة