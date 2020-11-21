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عروض ضوئية تزين جدران مدينة الدرعية في السعودية قبيل قمة العشرين

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : منذ 13 ثانية
عروض ضوئية تزين جدران مدينة الدرعية في السعودية قبيل قمة العشرين

كل الوطن – وكالات: شهدت جدران مدينة الدرعية التاريخية في السعودية، عرضا ضوئيا، قبيل انطلاق قمة قادة دول العشرين في الرياض، المقررة يومي السبت والأحد، في دورتها الـ15.

وستعقد القمة للمرة الأولى عبر تقنية الفيديو بسبب تفشي وباء كورونا.

وقد نظمت أمانة مجموعة العشرين في السعودية فعاليات احتفالية في مدينة الدرعية الأثرية بالقرب من العاصمة السعودية الرياض قبيل انطلاق القمة، تخللها عرض مرئي لتاريخ المملكة وتطلعاتها المستقبلية.

واختتم العرض بصور افتراضية على جدران حي الطريف التاريخي لقادة مجموعة العشرين.

ويجتمع القادة عبر تقنية الفيديو عن بعد لمناقشة القضايا العالمية المالية الاجتماعية والاقتصادية، حيث ستبحث القمة سبل مواجهة فيروس كورونا المستجد والتخفيف من أضراره على الاقتصاد، وخاصة في الدول الفقيرة، وخطوات إنعاش الاقتصاد العالمي.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401186

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