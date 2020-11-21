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عبد الله الثاني: يجب إصلاح اقتصاد العالم وحماية اللاجئين وإتاحة لقاح كورونا للجميع

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
عبد الله الثاني: يجب إصلاح اقتصاد العالم وحماية اللاجئين وإتاحة لقاح كورونا للجميع

كل الوطن – وكالات: حضر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم السبت ضيف شرف قمة قادة بلدان مجموعة العشرين التي تعقدها السعودية افتراضيا.

وأكد في كلمته على ضرورة التصدي للتداعيات الإنسانية والاقتصادية لجائحة كورونا، خصوصا في مجالات حيوية كالأمن الغذائي، والفقر، والبطالة، والتعليم.

وشدد على الحاجة إلى العمل على ضمان التوزيع العادل والفعال للقاحات كورونا لتكون متاحة للجميع، مؤكدا أن قطاع الصناعات الدوائية في الأردن على أهبة الاستعداد للمساهمة في هذه المهمة.

كما دعا إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا حول العالم كاللاجئين والأسر التي تعيش تحت خط الفقر، مؤكدا أن حماية اللاجئين والمجتمعات الأكثر ضعفا حول العالم هي مسؤولية دولية.

وحث العاهل الأردني قادة العشرين على “إعادة ضبط العولمة” لتدعيم التعاون والتكامل الدولي، وإصلاح النظم الاقتصادية العالمية للوصول إلى تعاف أكثر عدلا وشمولا.

المصدر: “بترا”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401227

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