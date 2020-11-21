أردوغان: كورونا زاد من مسؤولية وأهمية قمة العشرين

كل الوطن – وكالات: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وباء فيروس كورونا زاد من مسؤولية وأهمية “مجموعة العشرين”، التي تجمع أكبر اقتصادات العالم تحت سقف واحد.

وقال في رسالة مرئية في قمة زعماء “مجموعة العشرين”: “أتقدم بالشكر إلى السلطات السعودية في شخص أخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على الرئاسة الدورية الناجحة لقمة العشرين، رغم الظروف الوبائية الصعبة”.

وأضاف: “القرارات التي سنتخذها في قمة الرياض ستكون حاسمة، ليس فقط في الحد من الآثار السلبية للوباء، بل أيضا في تلبية التطلعات المتعلقة بمجموعة العشرين”.

وتابع: “ذكرنا الوباء مرة أخرى بأننا جميعا أعضاء الأسرة البشرية الكبيرة بلا تمييز بين الأديان واللغات والمناطق والألوان”، مشيرا إلى أن “بلاده لبت احتياجات مواطنيها وساندت أصدقاءها وأشقاءها عبر الاستجابة بشكل إيجابي لطلبات الدعم من 156 دولة و9 منظمات دولية في إطار مكافحة كورونا”.

يذكر أن اتصالا هاتفيا جرى بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة، اتفقا خلاله على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتطوير العلاقات وإزالة المشاكل العالقة.

وجاء في بيان صدر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن “الرئيس أردوغان والملك سلمان بحثا العلاقات الثنائية، وتناولا قمة العشرين”.

وترأس السعودية أعمال الدورة الحالية لقمة قادة العشرين التي تعقد افتراضيا يومي 21 و22 نوفمبر الجاري.

ويتألف تكتل مجموعة العشرين من كبريات الدول اقتصاديا في العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتظهر بيانات المجموعة أن دول التكتل تستحوذ على 80% من الناتج الإجمالي العالمي، كما تشكل أنشطتها نحو 75% من تجارة العالم، ويمثل سكانها ثلثي التعداد العالمي.

المصدر: “الأناضول”