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الخارجية السعودية: نبحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر وعلاقاتنا طيبة مع تركيا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-21T22:42:49+03:00
2020-11-21T22:47:30+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
الخارجية السعودية: نبحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر وعلاقاتنا طيبة مع تركيا

كل الوطن – وكالات: قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تستمر في البحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر، مضيفا أن الرياض لديها علاقات طيبة وودية مع تركيا.

وأوضح في حديثه مع وكالة “رويترز” أن حل الخلاف مع قطر مرهون بعلاج مخاوف أمنية مشروعة.

وأضاف أن المملكة لديها علاقات طيبة ورائعة مع تركيا ولا توجد بيانات تشير إلى وجود مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل أمس الجمعة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: :”رويترز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401236

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