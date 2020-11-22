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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: هذا موقف المملكة من “التطبيع مع إسرائيل” وإدارة “جو بايدن”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-22T00:46:53+03:00
2020-11-22T00:48:37+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: هذا موقف المملكة من “التطبيع مع إسرائيل” وإدارة “جو بايدن”
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

كل الوطن – وكالات: قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت، إن بلاده تؤيد “التطبيع الكامل” مع إسرائيل بشروط.

وأوضح في حديث لوكالة “رويترز” أن تأييد الرياض للتطبيع الكامل مع تل أبيب مرهون “بإقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة”.

وأعرب بن فرحان عن ثقته في أن الإدارة الأمريكية الجديدة “ستواصل نفس السياسات التي تصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي”، مؤكدا أنه “لا يرى أي تهديد للأمن الإقليمي خلال فترة انتقال السلطة في الولايات المتحدة”.

وعبر مجددا عن أمل المملكة العربية السعودية في أن تصنف واشنطن جماعة الحوثي منظمة إرهابية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون ملائما تماما.

المصدر: “رويترز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401243

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