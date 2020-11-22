فتح معبر رفح في الاتجاهين الثلاثاء المقبل

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن فتح معبر رفح في الاتجاهين يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة 3 أيام.

فتح معبر رفح في الاتجاهين الثلاثاء المقبلمصر تفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة 4 أيام

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم في تصريح صحفي، أن “السلطات المصرية قررت فتح المعبر 3 أيام في الاتجاهين من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري”.

وقال: “ستقوم الهيئة العامة للمعابر بنشر تفاصيل وكشوفات السفر في وقت لاحق”.

يشار إلى أن آخر مرة قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين ولمدة 4 أيام كانت مطلع الشهر الجاري.

المصدر: “معا”