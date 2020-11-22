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فتح معبر رفح في الاتجاهين الثلاثاء المقبل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
فتح معبر رفح في الاتجاهين الثلاثاء المقبل

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن فتح معبر رفح في الاتجاهين يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة 3 أيام.

فتح معبر رفح في الاتجاهين الثلاثاء المقبلمصر تفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة 4 أيام
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم في تصريح صحفي، أن “السلطات المصرية قررت فتح المعبر 3 أيام في الاتجاهين من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري”.

وقال: “ستقوم الهيئة العامة للمعابر بنشر تفاصيل وكشوفات السفر في وقت لاحق”.

يشار إلى أن آخر مرة قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين ولمدة 4 أيام كانت مطلع الشهر الجاري.

المصدر: “معا”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401248

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