تسجيل الدخول
» » “الصحة العالمية” تدعو العشرين لتوزيع عادل للقاحات كورونا

“الصحة العالمية” تدعو العشرين لتوزيع عادل للقاحات كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-22T00:37:02+03:00
2020-11-22T12:39:17+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير22 نوفمبر 2020آخر تحديث : منذ 12 ساعة
“الصحة العالمية” تدعو العشرين لتوزيع عادل للقاحات كورونا

كل الوطن – وكالات: دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم السبت دول مجموعة العشرين، لضمان “توزيع عادل” للقاحات كورونا في أنحاء العالم.

وشدد في مؤتمر ضم قادة المجموعة عبر الفيديو على أن “هذا هو الشرط الأساسي لاحتواء الوباء وتعافي الاقتصاد العالمي بشكل أسرع”.

وأضاف في الكلمة التي نشرت نصها منظمة الصحة العالمية أن دول مجموعة العشرين التي تمثل ثلثي سكان العالم و80% من الاقتصاد العالمي تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد في كلمته خلال أعمال القمة التي تترأسها السعودية على ضرورة ضمان إتاحة اللقاحات للجميع، مذكّرا بأن بلاده قد سجلت أول لقاح في العالم وتنتظر الثاني والثالث، ومستعدة لبذل قصارى جهدها للتعاون مع بلدان العالم ورفدها.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401252

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.