“الصحة العالمية” تدعو العشرين لتوزيع عادل للقاحات كورونا

كل الوطن – وكالات: دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم السبت دول مجموعة العشرين، لضمان “توزيع عادل” للقاحات كورونا في أنحاء العالم.

وشدد في مؤتمر ضم قادة المجموعة عبر الفيديو على أن “هذا هو الشرط الأساسي لاحتواء الوباء وتعافي الاقتصاد العالمي بشكل أسرع”.

وأضاف في الكلمة التي نشرت نصها منظمة الصحة العالمية أن دول مجموعة العشرين التي تمثل ثلثي سكان العالم و80% من الاقتصاد العالمي تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد في كلمته خلال أعمال القمة التي تترأسها السعودية على ضرورة ضمان إتاحة اللقاحات للجميع، مذكّرا بأن بلاده قد سجلت أول لقاح في العالم وتنتظر الثاني والثالث، ومستعدة لبذل قصارى جهدها للتعاون مع بلدان العالم ورفدها.

المصدر: وكالات