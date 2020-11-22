المملكة تعرب عن ثقتها في أن إدارة “بادين ستنتهج سياسة تحافظ على الاستقرار الإقليمي”

كل الوطن – وكالات: قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إنه واثق من أن الإدارة الأمريكية القادمة بقيادة جو بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي وأن أي مناقشات معها ستؤدي لتعاون قوي.

وأكد بن فرحان في حديث لوكالة “رويترز”، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين التي ستضيفها السعودية، أن البلدين تربطهما علاقات جيدة منذ أكثر من 75 عاما مضيفا أن “أي مناقشات سنجريها مع الإدارة المقبلة ستفضي إلى تعاون أقوى”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن تصنيف واشنطن المحتمل لجماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، في اليمن منظمة إرهابية سيكون “ملائما تماما”.

وفي وقت سابق نقلت وكالة “رويترز”، عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدد بوضع الجماعة على القائمة السوداء في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي تنتهجها واشنطن مع طهران.

المصدر: رويترز