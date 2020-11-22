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لقاح “سبوتنيك-V” سيكون أرخص بكثير من “فايزر” و”موديرنا”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-22T13:10:33+03:00
2020-11-22T13:26:54+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 دقيقةآخر تحديث : منذ 21 دقيقة
لقاح “سبوتنيك-V” سيكون أرخص بكثير من “فايزر” و”موديرنا”

كل الوطن – وكالات: سعر اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك-V” سيكون أقل بكثير من سعر لقاحي “فايزر” و”موديرنا”، حسبما ذكر الحساب التابع لـ”سبوتنيك” على “تويتر” اليوم الأحد.

وجاء في تعليق نشر على الحساب الرسمي لـ”سبوتنيك”: “الأسعار المعلنة والبالغة 19,5 دولار لجرعة من لقاح “فايزر” وما بين 25 و37 دولارا لجرعة من لقاح “موديرنا”، تعني في الواقع أن التكاليف ستبلغ 39 دولارا و 50-74 دولارا تباعا للشخص الواحد، حيث يحتاج الشخص الواحد إلى جرعتين من لقاحات فايزر وموديرنا وسبوتنيك”.

وأضاف التعليق: “سعر سبوتنيك-V سيكون أقل بكثير”.

من جهته، قال متحدث باسم الصندوق الروسي للاستثمار المباشر للصحفيين اليوم إن سعر لقاح “سبوتنيك-V” سيعلن الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401267

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