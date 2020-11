لقاح “سبوتنيك-V” سيكون أرخص بكثير من “فايزر” و”موديرنا”

كل الوطن – وكالات: سعر اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك-V” سيكون أقل بكثير من سعر لقاحي “فايزر” و”موديرنا”، حسبما ذكر الحساب التابع لـ”سبوتنيك” على “تويتر” اليوم الأحد.

Translating pharma lingo: the announced price of Pfizer of $19.50 and Moderna of $25-$37 per dose actually means their price of $39 and $50-$74 per person. Two doses are required per person for the Pfizer, Sputnik V and Moderna vaccines. The price of Sputnik V will be much lower. https://t.co/nr1C7RBdZB