لقاح “سبوتنيك-V” سيكون أرخص بكثير من “فايزر” و”موديرنا”

كل الوطن – وكالات: سعر اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك-V” سيكون أقل بكثير من سعر لقاحي “فايزر” و”موديرنا”، حسبما ذكر الحساب التابع لـ”سبوتنيك” على “تويتر” اليوم الأحد.

Translating pharma lingo: the announced price of Pfizer of $19.50 and Moderna of $25-$37 per dose actually means their price of $39 and $50-$74 per person. Two doses are required per person for the Pfizer, Sputnik V and Moderna vaccines. The price of Sputnik V will be much lower. https://t.co/nr1C7RBdZB — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 22, 2020

وجاء في تعليق نشر على الحساب الرسمي لـ”سبوتنيك”: “الأسعار المعلنة والبالغة 19,5 دولار لجرعة من لقاح “فايزر” وما بين 25 و37 دولارا لجرعة من لقاح “موديرنا”، تعني في الواقع أن التكاليف ستبلغ 39 دولارا و 50-74 دولارا تباعا للشخص الواحد، حيث يحتاج الشخص الواحد إلى جرعتين من لقاحات فايزر وموديرنا وسبوتنيك”.

وأضاف التعليق: “سعر سبوتنيك-V سيكون أقل بكثير”.

من جهته، قال متحدث باسم الصندوق الروسي للاستثمار المباشر للصحفيين اليوم إن سعر لقاح “سبوتنيك-V” سيعلن الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالات