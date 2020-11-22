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شاهد.. زوار بيت الله الحرام يلتزمون بالقواعد الصحية الخاصة بكورونا (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-22T14:19:45+03:00
2020-11-22T14:36:56+03:00
دين ودنياكورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 دقيقةآخر تحديث : منذ 20 دقيقة
شاهد.. زوار بيت الله الحرام يلتزمون بالقواعد الصحية الخاصة بكورونا (صورة)

كل الوطن – وكالات: نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها السلطات الصحية على زوار الكعبة في مكة المكرمة.

ويبدو في الصورة التزام الزوار بالتعليمات الصحية واتخاذ مسافة آمنة بينهم أثناء أداء مناسك العمرة والصلاة.

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وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية مطلع الشهر الجاري، أن المرحلة الثالثة في ظل انتشار وباء كورونا، تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل البلاد ومن خارجها.

وقالت: “المرحلة الثالثة تتضمن السماح لـ20 ألف معتمر في اليوم و60 ألف مصل في اليوم، من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام”.

وأعلنت السعودية في 23 سبتمبر الماضي، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

المصدر: “وكالات”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401290

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