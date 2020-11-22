“أرامكو” السعودية تعلن صدور حكم قضائي لمصلحتها برفض دعوى ورثة القرقني

كل الوطن – الرياض: أكدت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو”، اليوم الأحد، صدور حكم قضائي ابتدائي لمصلحتها، بتاريخ 17 نوفمبر الجاري، برفض الدعوى المقامة من قبل ورثة القرقني.

وأشارت “أرامكو” إلى أن المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس، رفضت الدعوى المقامة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، فيما يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (57.3 مليار ريال).

وقالت الشركة إن ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، قاموا برفع الدعوى بتاريخ 1 يونيو من العام 2018، موضحة أن “موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم، يتعلق بمدفوعات إيجار، يزعم المدعون استحقاقهم لها، نتيجة استخدام أرامكو السعودية قطعة أرض، في منطقة رأس تنورة بالمملكة العربية السعودية”.

ولفتت إلى أنه “تم الحكم لمصلحتها”، وعليه، فإنه “من غير المتوقع أن يكون هناك أي أثر مالي على أرامكو السعودية”.

كما ذكرت “أرامكو” أن الحكم الصادر هو “حكم ابتدائي قابل للاستئناف” أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة، مبينة أنه “في حال قرر المدعون استئناف الحكم”، فإنها ترى أن “موقفها قوي”، ما يعزز فرص تأييد الحكم من الاستئناف.

وشددت على أنها “لا تعتزم حاليا اتخاذ أي إجراءات في هذا الخصوص”، وستقوم بالإعلان لاحقا عن أي تطورات في هذا الشأن.

المصدر: “سبق”