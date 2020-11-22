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مصر.. سعر صادم لحقيبة يد الفنانة ياسمين صبري (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
مصر.. سعر صادم لحقيبة يد الفنانة ياسمين صبري (صور)

كل الوطن – وكالات: نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها من داخل طائرتها الخاصة عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام، حيث ظهرت بإطلالة كلاسيكية وبجانبها حقيبة لفتت الأنظار إليها.

وحقيبة الفنانة ياسمين صبرى من ماركة “Hermes Berkin”، وهي شركة فرنسية شهيرة للأزياء الفاخرة، ويبلغ سعر الحقيبة ما يقارب 20 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعادل الـ315 ألف جنية.

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وتحرص الفنانة ياسمين صبرى على مشاركة جمهورها من وقت لآخر الصور والفيديوهات وأبرز أنشتطتها وجولاتها الترفيهية والفعاليات التى تشارك بها، حيث نشرت مؤخرا صورة لها داخل طائرتها الخاصة خلال عودتها من الجونة وارتدت بنطلونا أبيض وقميصا أسود فى إطلالة كلاسيكية بسيطة.

المصدر: مصر تايمز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401300

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