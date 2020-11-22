الملك سلمان: سنطلق برنامجا وطنيا للاقتصاد الدائري للكربون (فيديو)

كل الوطن – الرياض: دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دول العالم للانضمام إلى المساعي التي تبذلها بلاده في سبيل ضمان كفاءة الطاقة بهدف تقليص الانبعاثات في الهواء.

وشدد الملك سلمان اليوم الأحد، أثناء الفعالية الثانية حول الحفاظ على الأرض على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة برئاسة الرياض، على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإيجاد اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ومستدام من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

وتابع: “إن الحفاظ على كوكب الأرض يعتبر ذا أهمية قصوى. وفي ظل زيادة الانبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي، علينا أن نكون روادا في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة”.

وأكد الملك سلمان أن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين حاليا “شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون التي يمكن من خلالها إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة والوصول إليها.

وقال: “وستقوم المملكة بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل، وندعو الدول الأخرى للعمل معنا لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان”.

وذكر خادم الحرمين الشريفين بإطلاق المملكة في عام 2012 البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، ضمن إطار جهودها لتقليل الانبعاثات ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدا أن لدى بلاده العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله إلى مواد خام ذات قيمة، بما يشمل أضخم منشأة في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون أقامتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، بالإضافة إلى العمل الجاري على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر في منطقة نيوم.

المصدر: واس