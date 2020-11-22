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أردوغان: نهنئ السعودية بنجاح قمّة مجموعة العشرين

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
أردوغان: نهنئ السعودية بنجاح قمّة مجموعة العشرين

كل الوطن – وكالات: هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بنجاح قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الرياض عن بعد.

وجاءت هذه التهنئة في كلمة ألقاها أردوغان خلال أعمال القمة وبعد أيام من اتصال هاتفي نادر أجراه مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وعلى خلفية إعلان وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان عن “علاقات طيبة ورائعة” بين الرياض وأنقرة.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401311

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