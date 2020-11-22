البيان الختامي لقمّة مجموعة العشرين

كل الوطن – وكالات: هيمنت الملفات المتعلقة بمحاربة جائحة فيروس كورونا المستجد والأضرار الاقتصادية غير المسبوقة الناجمة عنها، على البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي اختتمت اليوم.

وتضمن البيان الختامي للقمة التي عقدت في السعودية عن بعد 38 بندا أهمها: