اليمن.. “أنصار الله” تعلن استهداف أرامكو في جدة بصاروخ مجنح

كل الوطن- سبتونيك عربى : أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، قصف محطة لتوزيع النفط في المملكة العربية السعودية، بصاروخ مجنح.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، في بيان عبر حسابه على “تويتر”: “بعون الله وتأييده تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع “قدس 2″، والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملاتية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد”.

وأضاف:

“كانت الإصابة دقيقة جدا وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف”.

وتابع سريع، “هذه العملية النوعية تأتي رداعلى استمرار الحصار والعدوان، وفي سياق ما وعدت به القوات المسلحة قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي”.

وشدد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة “أنصار الله”، “نجدد نصحنا للمواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية أن عملياتنا مستمرة، وأن عليها الابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك الأهداف”.

ولم يصدر تأكيد بعد من السعودية لهذا الإعلان.

ويأتي التصعيد العسكري لجماعة الحوثيين، بعد توعد يحيى سريع، السعودية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بـ “خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة ردا على استمرار إغلاق المطارات والموانئ”.

“تدمير كل المنشآت النفطية”… أقوى تهديد عسكري إلى السعودية

كانت “أنصار الله” أعلنت الاثنين 13 يوليو/ تموز الماضي، أن قواتها أصابت منشأة نفطية كبيرة في منطقة صناعية بمدينة جازان في جنوب السعودية، في إطار هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية.

ويعد الهجوم الأضخم الذي شنته الجماعة اليمنية، على منشآت أرامكو، السبت 14 سبتمبر/ أيلول 2019، حيث استهدف هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي “أرامكو” في “بقيق” و”هجرة خريص” في المنطقة الشرقية للسعودية مما أثر على إنتاج السعودية بصورة كبيرة وقتها.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.