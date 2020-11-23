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ولي العهد يبحث مع بومبيو مستجدات الشرق الأوسط

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
ولي العهد يبحث مع بومبيو مستجدات الشرق الأوسط

كل الوطن – واس: بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مدينة نيوم الأحد مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط.

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وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

من جانبه، شكر بومبيو السعودية على جهودها الرامية للحفاظ على أمن المنطقة، واصفا المملكة بأنها شريك مهمة للولايات المتحدة منذ ثمانية عقود ويدل الحوار معها على استمرارية التعاون بين البلدين.

وحضر اللقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وسكرتير ولي العهد بندر بن عبيد الرشيد، فيما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد.

المصدر: “واس”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401358

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