الخارجية الأمريكية: لقاء بومبيو وبن سلمان كان مثمرا وسنواصل جهود مواجهة النفوذ الإيراني في الخليج

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن لقاء الوزير مايك بومبيو مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان في نيوم، خلال زيارته السعودية، كان مثمرا، مشددة على مواصلة جهود مواجهة إيران.

وأكدت الخارجية أن “الشراكة الأمريكية السعودية الأمنية والاقتصادية متينة، وسنواصل تسخيرها لدفع جهود مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في الخليج، وتحقيق الأهداف الاقتصادية في إطار رؤية 2030 وإصلاح حقوق الإنسان”.

RT @SecPompeo: زيارة مثمرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نيوم اليوم. قطعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية شوطًا طويلاً منذ أن قام الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود بوضع حجر الأساس لعلاقاتنا لأول مرة قبل 75 عامًا. pic.twitter.com/WmLX5OTHTv — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) November 23, 2020