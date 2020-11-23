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الخارجية الأمريكية: لقاء بومبيو وبن سلمان كان مثمرا وسنواصل جهود مواجهة النفوذ الإيراني في الخليج

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 57 ثانيةآخر تحديث : منذ 57 ثانية
الخارجية الأمريكية: لقاء بومبيو وبن سلمان كان مثمرا وسنواصل جهود مواجهة النفوذ الإيراني في الخليج

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن لقاء الوزير مايك بومبيو مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان في نيوم، خلال زيارته السعودية، كان مثمرا، مشددة على مواصلة جهود مواجهة إيران.

وأكدت الخارجية أن “الشراكة الأمريكية السعودية الأمنية والاقتصادية متينة، وسنواصل تسخيرها لدفع جهود مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في الخليج، وتحقيق الأهداف الاقتصادية في إطار رؤية 2030 وإصلاح حقوق الإنسان”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401370

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