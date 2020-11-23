تسجيل الدخول
» » ظهر مع فنانين إسرائيليين.. “المهن التمثيلية” تناقش أزمة محمد رمضان والعقوبة تصل للشطب (فيديو وصور)

ظهر مع فنانين إسرائيليين.. “المهن التمثيلية” تناقش أزمة محمد رمضان والعقوبة تصل للشطب (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-23T14:02:01+03:00
2020-11-23T14:23:01+03:00
عربي ودوليفنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 دقيقةآخر تحديث : منذ 21 دقيقة
ظهر مع فنانين إسرائيليين.. “المهن التمثيلية” تناقش أزمة محمد رمضان والعقوبة تصل للشطب (فيديو وصور)

كل الوطن – وكالات: يعقد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة النقيب الدكتور أشرف زكي، اجتماعا مساء اليوم الاثنين، لمناقشة أزمة الفنان محمد رمضان بعد انتشار صوره مع 3 شخصيات إسرائيلية.

ويحضر الاجتماع مجلس نقابة المهن التمثيلية والاتحاد العام للنقابات بدون حضور محمد رمضان، حيث سيتم وضع كل أوراق القضية أمامهم لدراسة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أن محمد رمضان ستكون له الفرصة للتحدث وقول ما لديه.

اقرأ أيضا...

فهناك قرار من قبل الاتحاد العام للنقابات الفنية يمنع التطبيع، وتكون عقوباته بداية من الإنذار حتى الشطب.

EndAwsgWMAIJSUC - كل الوطن
EncN6sdW8AUAq2N - كل الوطن

وتعرض محمد رمضان لهجوم لاذع واتهامات بالتطبيع من قبل الجمهور، منذ أول أمس، بعد انتشار صور تجمعه بـ 3 شخصيات إسرائيلية، وحاول محمد رمضان في الساعات الماضية تدارك الموقف بنشره صورة العلم الفلسطيني، كغلاف لصفحته على “فيسبوك”، إلا أن تغيير الصورة لم يغير من رأي الجمهور، بل زادت حدة النقد عليه خاصة أنه لم يقدم اعتذارا حتى الآن.

المصدر: RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401376

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.