إيقاف أحمد الأحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 5 سنوات

كل الوطن – وكالات: أعلن لاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة خمس سنوات بسبب سوء السلوك المالي.

وأصدر فيفا بيانًا أكد خلاله أن لجنة الأخلاقيات المستقلة به اتخذت هذا القرار بجانب تغريم الرئيس الملغاشي مبلغ 200 ألف فرنك سويسري.

وأضاف أن أحمد أحمد أدين بالإخلال بواجب الولاء وتقديم الهدايا والمزايا وإساءة إدارة الأموال واستغلال منصبه كرئيس للاتحاد الأفريقي، وذلك خلال الفترة بين عامي 2017 و2019.

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وأوضح بيان فيفا كذلك أن التحقيق أثبت تورط أحمد أحمد في تنظيم وتمويل رحلات عمرة إلى مكة المكرمة وكذلك مشاركته في تعاملات الكاف مع إحدى شركات المعدات الرياضية.