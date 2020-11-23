علماء يبتكرون طريقة جديدة لعلاج السرطان يأملون أن تحلّ مكان العلاج الكيميائي!

كل الوطن – وكالات: يقول علماء إسرائيليون إنهم ابتكروا طريقة لعلاج السرطان لدى الفئران، دقيقة للغاية مثل استخدام “مقص صغير” لاستهداف الخلايا، وفقا لتقرير صادر مؤخرا.

وقال البروفيسور دان بير، خبير السرطان من جامعة تل أبيب، لصحيفة Times of Israel: “هذه هي الدراسة الأولى في العالم التي تثبت أن نظام تحرير الجينوم CRISPR، الذي يعمل عن طريق قطع الحمض النووي، يمكن استخدامه بشكل فعال لعلاج السرطان في الحيوان”.

ونُشر البحث الأسبوع الماضي في مجلة Science Advances.

وأوضح بير: “لا توجد أي آثار جانبية، ونعتقد أن الخلية السرطانية المعالجة بهذه الطريقة لن تصبح نشطة مرة أخرى. ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تطيل متوسط ​​العمر المتوقع لمرضى السرطان، ونأمل في يوم من الأيام أن نعالج المرض”.

وقال إنه يأمل أن تحل الطريقة يوما ما مكان العلاج الكيميائي، مضيفا: “إذا تمكنا من استخدام هذه التكنولوجيا، فعندئذ في غضون ثلاث علاجات يمكننا تدمير الورم. ويمكن لهذه التقنية قطع الحمض النووي في الخلايا السرطانية، ولن تنجو هذه الخلايا”.

ويستخدم البحث تقنية تحرير الجينوم باستخدام الجسيمات النانوية الدهنية المستهدفة لعلاج السرطان.

واستخدم العلماء هذه التقنية على مئات الفئران – وقال بير إن الطريقة يمكن استخدامها على البشر في غضون عامين.

وركزت الدراسة على نوعين من السرطانات – الورم الأرومي الدبقي، وهو نوع عدواني من السرطان يمكن أن يحدث في الدماغ أو النخاع الشوكي، وسرطان المبيض النقيلي.

ووجد الباحثون أن الفئران المصابة بالسرطان والتي تلقت العلاج قد تضاعف متوسط ​​العمر المتوقع للمجموعة الضابطة، وكان معدل بقائها أعلى بنسبة 30%، حسبما ذكر المنفذ الإخباري.

وقال بير: “التكنولوجيا بحاجة إلى مزيد من التطوير، ولكن الشيء الرئيسي هو أننا أظهرنا أن هذا يمكن أن يقتل الخلايا السرطانية”.

المصدر: نيويورك بوست