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الخارجية السعودية تنفي اجتماع ولي العهد مع مسؤولين إسرائيليين

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-23T15:39:51+03:00
2020-11-23T19:43:47+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : منذ 4 ساعات
الخارجية السعودية تنفي اجتماع ولي العهد مع مسؤولين إسرائيليين

كل الوطن – وكالات: نفى وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، أنباء حول اجتماع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع مسؤولين إسرائيليين.

وأشار بن فرحان إلى أنه اطلع على تقارير صحفية عن لقاء مزعوم بين ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين، خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السعودية في الأيام الماضية.

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وأكد بن فرحان، اليوم الاثنين، عبر تغريدة في “تويتر”، أنه “لم يحدث مثل هذا الاجتماع”، لافتا إلى أن المسؤولين الوحيدين الحاضرين، كانوا أمريكيين وسعوديين.

المصدر: RT + وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401396

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