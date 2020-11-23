مصر.. إيقاف الفنان محمد رمضان عن التمثيل ومحاكمته بشكل عاجل

كل الوطن – وكالات: أعلنت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية الثلاث في اجتماعها اليوم الاثنين، إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانا صحفيا مساء أمس الأحد جاء فيه: “تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين ، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب”.

وتابع البيان: “ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات”.

وأضاف البيان: “المجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع ، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة”.

وفي سياق متصل حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، جلسة 19 ديسمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بتهمة الإساءة للشعب المصري.

وأقام طارق محمود، المحامي الدعوى أمام “الأمور المستعجلة”، على خلفية تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان المصري مع فنان إسرائيلي يدعى عومير آرم، في دبي.

وتقدم محمود بإنذار على يد محضر لنقابة المهن التمثيلية، مطالبا إياها بإحالة الفنان محمد رمضان، للتحقيق الفوري، وشطبه من جداول النقابة.

وعلق رمضان، على حسابه في رد سريع، عقب انتشار الصورة، “ليس هناك مجال كي أسأل كل واحد عن هويته وجنسيته”، في محاولة منه لتفادي العاصفة التي أحدثتها الصورة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية