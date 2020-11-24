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بايدن يُسَمّي أوّل أعضاء فريق إدارته

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 57 ثانيةآخر تحديث : منذ 57 ثانية
بايدن يُسَمّي أوّل أعضاء فريق إدارته

كل الوطن – وكالات: أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الاثنين سلسلة تعيينات في حكومته المقبلة في مقدمها تسميته أنتوني بلينكن لتولي وزارة الخارجية اعتبارا من 20 يناير.

وسيكون جون كيري، وزير الخارجية الأسبق في عهد باراك اوباما، موفد الرئيس الأميركي الخاص لشؤون المناخ، ما يعكس الأهمية التي يوليها بايدن لهذا الملف، في موازاة تسميته للمرة الأولى الإسباني الأصل اليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي.

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وقال بايدن في بيان: “أعلن فيه هذه التعيينات أحتاج إلى فريق جاهز من اليوم الأول”، مضيفا أن: “هؤلاء الأفراد اختبروا الأزمات وامتحنتهم بقدر ما هم مبدعون وخلاقون”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401426

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