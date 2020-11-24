بعد صوره مع الإسرائيليين.. نقابة الصحفيين تقاطع أخبار رمضان وتمنع نشر إسمه وصورته

كل الوطن – الموجز: قررت نقابة الصحفيين مقاطعة أخبار الفنان محمد رمضان ومنع نشر إسمه أو صورته، وذلك على خلفية أزمة الصور المتداولة له مع بعض الشخصيات الإسرائيلية الشهيرة في دبي.

وأصدرت النقابة بياناً منذ قليل جاء فيه: “تابع مجلس نقابة الصحفيين عن كثب، ردود الأفعال الشعبية الرافضة والغاضبة تجاه ما قام به الممثل محمد رمضان بلقائه في مدينة دبي قبل أيام بشخصيات تنتمى إلى الكيان الصهيوني، مخالفا بذلك قرار اتحاد المهن الفنية برفض كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.”

وأضاف البيان أن مجلس نقابة الصحفيين، “إذ يدين مخالفة المدعو محمد رمضان لقرارات النقابات المهنية المصرية بحظر كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال واستفزازه لمشاعر الشعب العربي، فإنه يحيي قرار مجلس اتحاد النقابات الفنية بإيقافه وإحالته إلى التحقيق.”

وتابع البيان: “وأصدر مجلس نقابة الصحفيين قرارا ملزما لأعضاء الجمعية العمومية بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته، ويؤكد المجلس أن مخالفة قرار مقاطعة هذا الممثل، ستخضع مرتكبها للمسائلة التأديبية وسيحال فورا إلى لجنة التحقيق النقابية.”

واختتمت النقابة بيانها بالقول: “وفي هذا الاطار يجدد مجلس نقابة الصحفيين تمسكه بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر جميع أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.”

وكان الناشط الإماراتي حمد المزروعي قد نشر صورة جمعته مع محمد رمضان ومغني إسرائيلي شهير عبر حسابه على موقع “تويتر”، وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.

واحتفت إسرائيل بصورة الفنان محمد رمضان مع مغنيها الشهير عمير آدم، والتي نشرها الناشط الإماراتي حمد المزروعي عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وعلق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على ظهور رمضان مع المغني الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلاً: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الاسرائيلي المتألق عمير آدم في دبي!!”.

ورحب حساب “إسرائيل بالعربية” على موقع تويتر بالصورة، معلقاً عليها بالقول: “الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي”.

وفي زقت سابق اليوم، أحالت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمد رمضان إلى التحقيق، وذلك على خلفية الصور المتداولة له مع بعض الشخصيات الإسرائيلية الشهيرة في دولة الإمارات.

وأفادت وسائل إعلامية بأن النقابة قررت، في اجتماعها الذي انعقد منذ قليل في مقر النقابة، إحالة “نمبر وان” للتحقيق.

ونقل موقع “صدى البلد” عن الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية إن الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 23/11/2020 وقف عضو نقابة المهن التمثيلية محمد رمضان، لحين التحقيق معه بحد أقصى في الاسبوع الاول من ديسمبر 2020″.

وذكر موقع “القاهرة 24″، نقلاً عن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، أن النقابة قررت وقف الفنان محمد رمضان عن العمل بشكل رسمي، وتم تحويله إلى التحقيق في أول أسبوع من شهر ديسمبر المقبل.