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د. عبدالمجيد الجلاَّل: لمسات سعودية مُبهرة على قمة العشرين!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
د. عبدالمجيد الجلاَّل: لمسات سعودية مُبهرة على قمة العشرين!

حفِل البيان الرئاسي الذي ألقاه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، إثر صدور البيان الختامي لقمة الرياض لمجموعة العشرين ، بالكثير من المعطيات الإيجابية ، وبالكثير من الجهود والمبادرات الفعَّالة ، التي بذلتها رئاسة المملكة على مدار عامٍ كامل ، لتخرج قمة العشرين ، بمستوىٍ يليق بها ، ويليق بالدولة المُستضيفة المملكة العربية السعودية.
في بيان رئاسة المملكة ، تحدث سمو ولي العهد ، عن الرؤية السعودية ، لمجموعة العشرين ، والقضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية ، التي تحكم أعمالها وشؤونها ، وتحدث كذلك ، عن الإدارة السعودية المُبهرة ، في رئاستها للمجموعة ، وما أحدثته من أثر إيجابي كبير ، في محتوى البيان الختامي التاريخي .
اهتمت المملكة ، منذ إسناد رئاسة المجموعة إليها ، بهدفٍ واحدٍ ، هو ” اغتنام فرص القرن الواحد والعشرين للجميع ” وبمحاور تشمل تمكين الإنسان ، وحماية كوكب الأرض ، وتشكيل آفاق جديدة ، للتغلب على جائحة كورونا العالمية ، وبناء تعافٍ شامل ، ومستدامٍ ، وتشكيل عالمٍ أفضل للجميع .

تحدث ولي العهد عن فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ، وتبعاته المؤثرة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، وعن التزام دول المجموعة باتخاذ إجراءات غير مسبوقة ، وتدابير مُنسقة ، للتعامل مع هذه الجائحة .
أكثر من ذلك ، وتفعيلاً للدور المحوري ، الذي تلعبه مجموعة العشرين ، اجتمع قادة المجموعة مرتين ، خلال رئاسة واحدة ، في سابقة هي الأولى ، منذ تأسيس المجموعة ، من أجل تكثيف المساعي لاحتواء هذه الجائحة.
لذا ، بادرت المجموعة إلى تقديم الموارد اللازمة لمن هم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا ، حيث تعهدت دول مجموعة العشرين ، في بداية الجائحة ، بتقديم أكثر من 21 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات التمويل الفورية ، وتحديداً لتطوير الأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات الفعالة ، فأسهمت السعودية بنحو 500 مليون دولار لدعم هذه الجهود. كما تمَّ اتخاذ تدابير استثنائية لدعم اقتصادات وشعوب المجموعة ، كجزء من خطة عمل مجموعة العشرين لهذا العام، فتم ضخ أكثر من 11 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي ، لدعم الشركات ، وحماية سبل عيش الأفراد. كما قامت المجموعة بتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ، لحماية أولئك المعرضين لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم.
كما قامت دول المجموعة بتقديم دعمٍ طارئ ، للبلدان الأكثر عرضة للخطر في العالم ، والتي تهدد الجائحة بإهدار عقودٍ من التقدم التنموي المحرز فيها ، وكانت مبادرة تعليق خدمة الديون ، من أبرز أدوات الدعم ، حيث تمَّ توفير أكثر من 14 مليار دولار ، لتخفيف أعباء الديون ، على البلدان الأكثر عرضة للخطر ، والتي يزيد عدد سكانها ، عن مليار نسمة. وكما تمَّ توفير أكثر من 300 مليار دولار من خلال بنوك التنمية ، وصندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، لمساعدة البلدان الناشئة ، والمنخفضة الدخل.
بهذا الشأن ، ولأهمية تحقيق حماية أفضل من الجوائح في المستقبل ، اقترحت رئاسة المملكة ، كما قال ولي العهد ، مبادرة تسهم في الوصول إلى أدوات التصدي المُستقبلي للجوائح ، من خلال ثلاثة أهداف ، هي تشجيع البحث والتطوير والتوزيع للأدوات التشخيصية ، والعلاجات واللقاحات لجميع الأمراض المُعدية ، وتشجيع وتسهيل التمويل الدولي للتأهب للجوائح العالمية ، وكذلك دعم تدريب المختصين في الأوبئة بجميع أنحاء العالم.
وتحدث ولي العهد ، عن الجهود الحثيثة ، التي بذلتها رئاسة المملكة ، لبناء عالم أقوى ، وأكثر متانة ، واستدامة ، بالتوازي مع التحول الاقتصادي والاجتماعي الكبير الذي تشهده المملكة ، عبر رؤية 2030 التي تستهدف تمكين المواطنين السعوديين ، خاصة النساء والشباب ، من اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين ، وتوفير التعليم النوعي، والشمول المالي.
وفي ختام البيان الرئاسي ، تعهد سمو ولي العهد ، بالاستمرار في اتخاذ التدابير ، ومواصلة العمل المشترك ، للتغلب على الجائحة ، وبعث الأمل والطمأنينة لدول العالم .
وختم ولي العهد البيان بقوله ” نحن فخورون بما أنجزناه هذا العام ، ونحن نعلم أنَّه ما زال أمامنا الكثير للقيام به ” .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401437

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