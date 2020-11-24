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غوتيريش قلق إزاء الهجوم على منشآت “أرامكو” في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-24T13:07:54+03:00
2020-11-24T13:10:08+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
غوتيريش قلق إزاء الهجوم على منشآت “أرامكو” في السعودية

كل الوطن – وكالات: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء الهجوم على منشآت نفطية لشركة “أرامكو” في السعودية يوم الاثنين.

وجاء في بيان للأمم المتحدة بهذا الصدد، أن “الأمين العام يعبر عن قلقه إزاء الهجوم الصاروخي على المنشآت النفطية لشركة “أرامكو” في السعودية، الذي أعلنت ميليشيا الحوثي الارهابية مسؤوليتها عنه”.

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وشدد غوتيريش على أن الهجمات على المواقع المدنية ومنشآت البنية التحتية تعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

ودعا كافة الأطراف لإبداء أقصى قدر من ضبط النفس والتمسك بالمشاركة في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401441

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