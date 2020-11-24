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السعودية.. هزات أرضية تضرب البحر الأحمر

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-24T10:14:09+03:00
2020-11-24T13:15:07+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : منذ 3 ساعات
السعودية.. هزات أرضية تضرب البحر الأحمر

كل الوطن – وكالات: أكد المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن الهزة الأرضية حدثت بسبب تصدع في البحر الأحمر، وكانت بقوة 3.19 درجة على مقياس ريختر وتصنف علميا بـ”الضعيفة”.

وقال خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”: “الهزة كانت قريبة 2 كيلومتر ونصف من سطح الأرض، لذا شعر بها الناس، لكن المؤشر الجميل هو حدوث هزة ارتدادية بعد الأولى بساعتين عند منتصف الليل وبقوة 1.39 درجة، وهذا مؤشر طيب ومطمئن، ويدل على أن الهزة ستختفي”.

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وأضاف: “التصدع الموجود في البحر الأحمر يتوسع سنويا 2 إلى 3 سم، يعني على مدار 50 عاما يتوسع إلى متر، وهذا إجهاد يسبب ضغطا على الصدوع الموجودة في المنطقة، ومن هنا تحدث الهزات، لكن منطقة جازان آمنة تماما”.

وبين، أن “هيئة المساحة بمحطاتها المنتشرة في أنحاء المملكة ترصد بشكل مستمر كل شاردة وواردة، وجميعها الهزات ضعيفة على مقياس ريختر، ولا تدعو للقلق”، مشيرا إلى أنه “يوجد 270 محطة رصد زلزالي، وستصل إلى 300، وأكثر على حسب المناطق الأكثر عرضة للهزات الأرضية”.

وشدد على أنه “لا يمكن التنبؤ بحدوث الهزة، لكن دور الهيئة ينقسم إلى شقين: الأول جمع معلومات إضافية في منطقة الهزة الأرضية والتأكد من سلامة السدود، والقسم الثاني التوعية والتثقيف”.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401446

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