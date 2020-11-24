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فعالية “سبوتنيك – V” تتجاوز 95 بالمائة بعد 42 يوما من التجارب

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
فعالية “سبوتنيك – V” تتجاوز 95 بالمائة بعد 42 يوما من التجارب

كل الوطن – وكالات: أعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي “سبوتنيك – V”، على موقع “تويتر”، عن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.

وقد أسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح. وأشارت النتائج إلى أن فعالية “سبوتنيك – V” كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.

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المصدر: تاس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401448

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