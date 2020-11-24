بريطانيا تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي على محطّة توزيع الوقود في جدّة

كل الوطن – واس: أدانت المملكة المتحدة هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي على محطة توزيع الوقود في جدة.

وقال وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب: ” إن الهجوم على البنية التحتية المدنية كمنشأة الوقود في جدة يتناقض مع مزاعم الحوثيين بأنهم يريدون إنهاء الصراع”.

وأضاف:” اليمن معرض الآن لمجاعة، وعلى الحوثيين وقف اعتداءاتهم والعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام”.

من جهته، أكد وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي أن ” اعتداءات الحوثيين عبر الحدود تجاه السعودية تهدد بإخراج عملية السلام بقيادة بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن عن مسارها وتعرض حياة المدنيين للخطر”.

وأضاف:” السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الرهيبة في اليمن هي وقف الأطراف للقتال والاجتماع حول طاولة المفاوضات”.