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بريطانيا تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي على محطّة توزيع الوقود في جدّة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-24T15:04:05+03:00
2020-11-24T15:24:09+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 دقيقةآخر تحديث : منذ 21 دقيقة
بريطانيا تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي على محطّة توزيع الوقود في جدّة

كل الوطن – واس: أدانت المملكة المتحدة هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي على محطة توزيع الوقود في جدة.

وقال وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب: ” إن الهجوم على البنية التحتية المدنية كمنشأة الوقود في جدة يتناقض مع مزاعم الحوثيين بأنهم يريدون إنهاء الصراع”.

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وأضاف:” اليمن معرض الآن لمجاعة، وعلى الحوثيين وقف اعتداءاتهم والعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام”.

من جهته، أكد وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي أن ” اعتداءات الحوثيين عبر الحدود تجاه السعودية تهدد بإخراج عملية السلام بقيادة بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن عن مسارها وتعرض حياة المدنيين للخطر”.

وأضاف:” السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الرهيبة في اليمن هي وقف الأطراف للقتال والاجتماع حول طاولة المفاوضات”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401466

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