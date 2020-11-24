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أول فيديو لتحطم مروحية إسرائيلية في النقب

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
أول فيديو لتحطم مروحية إسرائيلية في النقب
An Israeli Air Force F-35 Lightning II fighter jet performs during an air show at the graduation ceremony of Israeli air force pilots at the Hatzerim Israeli Air Force base in the Negev desert, near the southern Israeli city of Beer Sheva, on December 27, 2017. The Israeli military has used its newly acquired F-35 stealth fighters in combat making it the world's first to do so, the air force commander said on May 22, 2018. / AFP PHOTO / JACK GUEZ
 

كل الوطن- متابعات- رنيم المشهراوى:  نشرت القناة “13” الإسرائيلية أول فيديو يوثق تحطم مروحية إسرائيلية صغيرة في صحراء النقب جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، تحطمت مروحية مدنية صغيرة في منطقة مفتوحة تابعة لكيبوتس (قرية تعاونية) ميشمار هنيغف الواقعة قرب مدينة رهط في صحراء النقب.

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وخلف الحادث وفاة اثنين كانا على متن المروحية من بينهما الطيار، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقالت الصحيفة إن ملابسات الحادث غير معروفة حتى اللحظة، ويتم التحقيق في الاشتباه بأن الطيار لم يكن لديه الوقت للإبلاغ عن عطل في الطائرة.

وتم استدعاء رجال الإطفاء وهيئة الإسعاف وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية إلى مكان الحادث، وأظهرت صور من موقع التحطم أجزاء مختلفة من الطائرة متناثرة على الأرض ومحترقة.

ونقلت الصحيفة عن المسعف رافي شيفا الذي وصل إلى مكان الحادث بطائرة هليكوبتر قوله “تلقينا اتصالا بشأن تحطم طائرة وانطلقنا على الفور إلى مكان الحادث، ورأينا من الجو النيران الهائلة والدخان الكثيف يتصاعد، وعندما هبطنا بالقرب من مكان الحادث، رأينا طائرة صغيرة مشتعلة وفيها رجلان بلا حراك، قمنا بإعلان وفاتهما على الفور”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401477

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