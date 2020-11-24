الأزمة تجاوزت مرحلة الصورة… أشرف زكي يكشف عقوبات النقابة ضد محمد رمضان” فيديو”

كل الوطن – فريق التحرير – متابعات : كشف نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، أن “هناك اجتماعا، اليوم الاثنين، لمناقشة أزمة الفنان محمد رمضان وصورته مع مشاهير إسرائليين”، مشيرا إلى أن “الاجتماع سيحضره مجلس نقابة المهن التمثيلية والاتحاد العام للنقابات بدون حضور محمد رمضان”.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية على برنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “MBC مصر”، أن “الأزمة تجاوزت مرحلة الصورة”، مشيرا إلى أنه “بالأمس الأمر كان يتمحور حول الصور فقط، ولكن اليوم هناك فيديوهات وأغاني إسرائيلية”.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أن “البعض يرى أن ما قام به محمد رمضان تطبيع واحتفال مع الإسرائيليين”، مشيرا إلى أن “الاجتماع سيضم المستشارين القانونيين ومجالس للنقابات، من أجل دراسة الفيديوهات التي وصلت للنقابة”، مشددًا على أن القرار سيتم اتخاذه بحسم.

وتابع: “الحادثة ليست الأولى من نوعها، فهناك شخص فعل ما فعله محمد رمضان، ولكن أعلن عن انتمائه وأنه توجه برغبته إلى إسرائيل وعليه تم شطبه من نقابة المهن التمثيلية”، موضحا أن “العقوبات في النقابة تبدأ من الإنذار وتصل إلى الشطب، كما أن محمد رمضان سيكون له الفرصة للتحدث وقول ما لديه”.

​وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه بموقع انستغرام لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة “الملك”. واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي.