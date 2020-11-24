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الطاقة السعودية عقب “هجوم جدة”: نمتلك شبكة إمدادات قوية ومواقع للتخزين الاستراتيجي

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
الطاقة السعودية عقب “هجوم جدة”: نمتلك شبكة إمدادات قوية ومواقع للتخزين الاستراتيجي

كل الوطن- وكالات-  رنيم المشهراوى:  قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية إن “الاعتداء الإرهابي” الذي وقع على جدة لم يتسبب بخسارة أي جزء من منتجات البترول.

وأمس، اندلع حريق نشب في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، نتيجة اعتداء إرھابي عليه بقذيفة.

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وذكر المصدر لقناة “العربية” أن الوزارة تمتلك شبكة إمدادات قوية ومواقع للتخزين الاستراتيجي، موضحا أن العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل طبيعي.

وفي سياق متصل، أعلن التحالف أنه “ثبت تورط الميليشيات الحوثية الإرهابية في الاعتداء على محطة توزيع لأرامكو”.

وأوضح التحالف أن الأدلة أثبتت تورط النظام الإيراني في هجمات الحوثيين الإرهابية على المنشآت النفطية.

وقال التحالف: “إيران زودت الميليشيات الحوثية بأسلحة نوعية من طراز كروز ومسيرات مفخخة. نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية”.

مدينة جدة، السعودية
السعودية تعلن استهداف خزان وقود شمال جدة بمقذوف ونشوب حريق به

ومن بين أبرز 5 معلومات عن الصهريج الذي جرى استهدافه أنه مخصص لوقود الديزل، ويسع ما يقرب من 500 ألف برميل.

وأعلنت جماعة “أنصار الله”، في ساعة مبكرة من يوم الاثنين، قصف محطة لتوزيع النفط في المملكة العربية السعودية، بصاروخ مجنح.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، في بيان عبر حسابه على “تويتر”: “بعون الله وتأييده تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع “قدس 2″، والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملاتية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401482

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