فريق علمي يكشف سبب فقدان الشم والذوق لدى مصابي كورونا

كل الوطن – وكالات: خلص فريق من العلماء الإسبان إلى أن بين الأعراض الأولى للإصابة بعدوى فيروس كورونا، قد تكون أحاسيس مزعجة في الأنف، وتراجع في الشم والذوق.

وأضافت الفريق في دراسة نشرت على موقع medRxiv، أن أول أعراض الإصابة بكوفيد-19، غالبا ما يكون الجفاف في الحلق وشعور غير مريح في الأنف يظهر قبل اختفاء الإحساس بالرائحة والذوق.

وتم في الدراسة تحديد سبب فقدان المريض لحاستي الشم والذوق وتبين أن السبب يتلخص في أن الفيروس، عند اختراقه للنسيج الطلائي للأنف يتسبب في جفافه كما تؤثر العدوى سلبا على البلعوم الأنفي ما يؤدي إلى فقدان حاسة الشم.

المصدر: kp.ru