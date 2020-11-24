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تونس.. اعتقال مشبوه بتهمة التخطيط لعملية إرهابية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
تونس.. اعتقال مشبوه بتهمة التخطيط لعملية إرهابية

كل الوطن – الرياض: اعتقلت القوات التونسية صباح يوم الثلاثاء مشبوها بإعداده لتنفيذ عملية إرهابية في تونس العاصمة.

وأكدت التحريات الأولية أن الشخص الذي تم القبض عليه صباح اليوم بشارع الحبيب بورقيبة “مضطرب نفسيا”.

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وقال رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي “إن ما جاء على لسان هذا الشخص قبل إلقاء القبض عليه يدفع إلى الاشتباه في قيامه بعملية إرهابية، وهو ما جعل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تفتح في شأنه بحثا على أساس أنه يعتزم القيام بعملية إرهابية، كإجراء استباقي”.

وأكد أن الأبحاث أثبتت عدم توفر أدلة مادية على جدية التخطيط للقيام بعملية إرهابية، كما كشفت الأبحاث أن المشتبه به يعاني من مرض نفسي، مشيرا إلى أن الأبحاث لا تزال مستمرة لمزيد التحري وجمع البيانات.

المصدر: وات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401519

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