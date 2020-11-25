تسجيل الدخول
» » السعودية تستضيف أول سباق ليلي في “فورمولا إي” للسيارات

السعودية تستضيف أول سباق ليلي في “فورمولا إي” للسيارات

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : منذ 13 ثانية
السعودية تستضيف أول سباق ليلي في “فورمولا إي” للسيارات

كل الوطن – رويترز: أعلنت سلسلة بطولات السيارات الكهربائية، أن السعودية ستستضيف أول سباق ليلي على الإطلاق في بطولة العالم “فورمولا إي”، بإقامة سباقين متتاليين في الدرعية في فبراير المقبل.

وقال المنظمون اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الاستعانة بأضواء كاشفة منخفضة الاستهلاك وستعمل كلها بالطاقة المتجددة.

اقرأ أيضا...

وتستضيف الدرعية سباقا في “فورمولا إي” منذ 2018، وسيكون السباقان هما الثالث والرابع في بطولة العالم التي ستنطلق في تشيلي.

ومن المنتظر أن تستضيف السعودية سباقا في بطولة العالم “فورمولا 1” لأول مرة العام المقبل، وسيكون ليلا في جدة خلال شهر نوفمبر.

المصدر: رويترز

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401528

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.