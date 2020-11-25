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مناقشات طبية عن تنبؤات غيتس إن صدقت

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-25T02:59:03+03:00
2020-11-25T03:00:00+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مناقشات طبية عن تنبؤات غيتس إن صدقت

كل الوطن – وكالات: اعتبر الطبيب الروسي المعروف أندريه كوندراخين في تعليق على تنبؤات مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس بظهور وباء جديد قريبا يجتاح البشرية، أن هذه التنبؤات لو صدقت، ستهز العالم.

وقال في حديث لصحيفة “موسكو المسائية”: “طبعا يمكن لفيروس كورونا من نوع محدد، أن يتحول إلى فيروس كورونا من نوع آخر. ومن الممكن أن يظهر المرض ويلقى البيئة الحاضنة له في بلد ما، ومن ثم يعتاد سكان هذه الدولة على المرض وعلى علاجه، ولكن إذا سافر أحد هؤلاء المرضى إلى دولة أخرى، ونقل العدوى إليها، سينقلب المرض إلى وباء خطير”.

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وأضاف أن الخطأ الرئيسي يكمن في تجاهل البشرية بعض أنواع العدوى وبالذات الفيروسات الغدية والإنفلونزا.

وقال: “الآن سنتمكن من التحكم بمرض كوفيد ونساعد مناعة الإنسان بالتطعيم باللقاحات، وهذا شيء عظيم من ناحية. لكن من ناحية أخرى، سنتوقف عن الاهتمام بالأمراض الأخرى”.

وأضاف أن التهديد الأساسي ليس في الفيروسات، بل في اعتياد الناس على المضادات الحيوية.

وأضاف أنه بسبب الاستخدام المتكرر لهذه الأدوية، قد تظهر لدى الفيروسات والبكتيريا مقاومة مضادة لها. وهذا الأمر موجود الآن في حالة الالتهاب الرئوي والسل.

ودعا إلى عدم تجاهل مدى خطورة الزائفة الزنجارية، والمكورات العنقودية الذهبية.

وقال: “إذا بدأت الفيروسات والبكتريا بمقاومة المضادات الحيوية بشكل جماعي فإنها يمكن أن تهز البشرية”.

المصدر: radiosputnik

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401531

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