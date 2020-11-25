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أول تعليق رسمي على إجلاء مستشارين عسكريين وموظفين من 4 سفارات في لبنان

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
أول تعليق رسمي على إجلاء مستشارين عسكريين وموظفين من 4 سفارات في لبنان

كل الوطن  – رنيم المشهراوى  :  رد وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، على الأنباء التي تحدثت عن عمليات إجلاء لمستشارين عسكريين وموظفين من 4 سفارات عاملة في ​لبنان​ ومنطقة ​الشرق الأوسط​.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية، عن وهبة، تأكيده أن “مثل هذه الأخبار كاذبة وخاطئة ولا أساس لها من الصحة”، معلقا على ما تم تداوله في الإعلام اللبناني عن عمليات إجلاء لمستشارين عسكريين وموظفين من سفارات ​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​هولندا​ وكندا لدى لبنان.

وأوضح أنه “التقى سفيرة كندا لدى بيروت، شانتال تشاستيناي”، لافتا إلى أنها “لم تشر إلى مثل هذه المعلومات لا من قريب ولا من بعيد”، مضيفا أنها “تحدثت عن حجم برامج الدعم الكندية المقررة للبنان على أكثر من مستوى”.

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وقال إنه “على تواصل دائم مع عدد من هذه السفارات، وغيرها من السفارات الخليجية التي تناولتها شائعات مماثلة سابقا، بوجود قرار بخفض مستواها الدبلوماسي في لبنان”، مؤكدا أنه “لم يشر أحدهم إلى مثل هذه المعلومات”.

كما حذر وزير الخارجية من “مخاطر هذه الروايات الوهمية”، وشدد على “عدم الأخذ بها”، مشيرا إلى أنه “ليس لمثل هذه القرارات أن تتخذ، من دون علم وزارة الخارجية أو أي من المراجع الأمنية”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401540

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