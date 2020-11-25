“تسلق في التشهير بالأموات”… فنانة عربية تشن هجوما غير مسبوق على محمد رمضان

كل الوطن – رنيم المشهراوى – وكالات : علقت الفنانة ليلي غفران على منع محمد رمضان من التمثيل ووقف إنتاج مسلسله الجديد بسبب صوره مع الإسرائليين، مشيرة إلى أن “الإنسان ليس فلوس وشهرة وإنما أخلاق وثقافة”.

وقالت ليلي غفران، عبر حسابها على فيسبوك : “لما طلع تسلق في التشهير بالأموات في مسلسله اللي أنا بسميه ابن حرام يدور الزمن، ويقع في كارثة لن تغتفر وتوضح بأنه، كما توقعت، كما تدين تدان، ده حق إللي راحو، الإنسان مش فلوس وشهرة وبس، الإنسان أخلاق وثقافه، أولا مش كل ما تغلط تبرر بأنك ما كنتش عارف للأسف المصيبة أكبر”.