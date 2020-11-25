مصر… هزتان أرضيتان تضربان مرسى مطروح والإسكندرية

كل الوطن – مصراوى : أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أنها سجلت، مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، هزتين أرضيتين بمنطقة البحر المتوسط، بالقرب من السواحل الشمالية المصرية.

وأوضح أنه الهزة بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 33.9763° شمالا، وخط الطول: 25.9853° شرقا وتبعد نحو 316 كم شمال مدينة مرسى مطروح، بعمق 13 كم.

ووقعت الهزة الأرضية الثانية، صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، الساعة 00:18 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وكانت بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 32.7985° شمالا، وخط الطول: 29.9228° شرقا، وبعد نحو 170 كم شمال مدينة الإسكندرية، بعمق: 23 كم.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لم يرد للمعهد حتى تاريخه أي شعور من بعض المواطنين بهاتين الهزتين.