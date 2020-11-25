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الإعلان عن قائمة المنتخبات المشاركة في “كأس العرب 2021” بقطر

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-25T14:24:10+03:00
2020-11-25T14:25:32+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الإعلان عن قائمة المنتخبات المشاركة في “كأس العرب 2021” بقطر

كل الوطن – وكالات: أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن 22 منتخبا أكدت مشاركتها في بطولة كأس العرب 2021، التي تستضيفها قطر، قبل عام من المونديال الأول في الشرق الأوسط على أرضها.

وقال إنفانتينو خلال زيارته أمس الثلاثاء لملعب “لوسيل”، أحد الملاعب الثمانية لمونديال “قطر 2022” والذي يستضيف المباراة النهائية: “نحن سعداء لإعطاء 22 منتخبا من العالم العربي موافقتها على المشاركة في كأس العرب 2021، والتي ستقام على ملاعب مونديال قطر 2022”.

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وتابع السويسري “من خلال كرة القدم، ستوحد هذه البطولة 450 مليون إنسان من مختلف أنحاء المنطقة”.

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وستقام مباريات كأس العرب في غالبية ملاعب المونديال الثمانية بين 1 و 18 ديسمبر، بإجمالي 32 مباراة على مدى 18 يوما.

ويشارك في البطولة 12 منتخبا من الاتحاد الآسيوي، هي قطر، والبحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وفلسطين، والسعودية، وسوريا، والإمارات، واليمن.

ومن بين منتخبات الاتحاد الإفريقي، تشارك عشرة منتخبات هي السودان، والجزائر، والمغرب، والصومال، وتونس، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر، وموريتانيا، وليبيا.

وتشكل بطولة كأس العرب إحدى المحطات الهامة التي ستعتمد عليها قطر قبل تنظيم بطولة كأس العالم.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401570

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