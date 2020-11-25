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القبض على 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن بالرياض

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
القبض على 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن بالرياض

كل الوطن – واس: صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، إثر تورطهم بانتحال صفة رجال أمن والدخول إلى منزل مقيم بأحد أحياء وسط الرياض، وسلب مبالغ مالية ومصوغاتٍ ذهبية بقيمة (108,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401577

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