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أمانة جدّة تبدأ في إزالة مبنى السفينة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-25T14:44:05+03:00
2020-11-25T14:46:50+03:00
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
أمانة جدّة تبدأ في إزالة مبنى السفينة

كل الوطن – الرياض: بدأت أمانة مدينة جدة صباح اليوم الأربعاء في ازالة مبنى السفينة على طريق الملك عبدالعزيز . ورجعت الامانة أسباب الإزالة إلى عدة مخالفات تم تسجيلها ، و لم يتم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401581

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