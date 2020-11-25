أمانة جدّة تبدأ في إزالة مبنى السفينة

كل الوطن – الرياض: بدأت أمانة مدينة جدة صباح اليوم الأربعاء في ازالة مبنى السفينة على طريق الملك عبدالعزيز . ورجعت الامانة أسباب الإزالة إلى عدة مخالفات تم تسجيلها ، و لم يتم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة.
مناقشات طبية عن تنبؤات غيتس إن صدقتفريق علمي يكشف سبب فقدان الشم والذوق لدى مصابي كورونافعالية “سبوتنيك – V” تتجاوز 95 بالمائة بعد 42 يوما من التجاربمدير منظّمة الصحّة العالمية يبدي تفاؤله بعد أنباء عن أحدث لقاح لكوروناوزارة الصحة السعودية: لقاحات كورونا ستكون مجانية للجميع في المملكةشاهد.. زوار بيت الله الحرام يلتزمون بالقواعد الصحية الخاصة بكورونا (صورة)لقاح “سبوتنيك-V” سيكون أرخص بكثير من “فايزر” و”موديرنا”بوتين: مستعدون لتقديم اللقاح لأي دولة تحتاجهالصحّة العالمية تدقّ ناقوس الخطر.. كورونا قد تجتاح الشرق الأوسط في موجة فتّاكةالصحة العالمية: وفاة مصاب بكورونا كل 17 ثانية في أوروبا