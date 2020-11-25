أمانة جدّة تبدأ في إزالة مبنى السفينة

كل الوطن – الرياض: بدأت أمانة مدينة جدة صباح اليوم الأربعاء في ازالة مبنى السفينة على طريق الملك عبدالعزيز . ورجعت الامانة أسباب الإزالة إلى عدة مخالفات تم تسجيلها ، و لم يتم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة.